Европейцы предали США сговором с Ираном и Россией - РИА Новости, 07.04.2026
08:00 07.04.2026 (обновлено: 08:02 07.04.2026)

Европейцы предали США сговором с Ираном и Россией

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Александр Носович
Александр Носович
Раскол в НАТО дошел до такой глубины, что впору ставить вопрос: есть ли теперь вообще смысл говорить о Североатлантическом альянсе? Если в конце марта союзники по НАТО отказали Пентагону в военной поддержке, то в начале апреля европейцы дают понять, что находятся на стороне Ирана, и сговариваются во время войны с противником США.
Великобритания 2 апреля организовала видеоконференцию глав МИД сорока государств о возможных путях разблокирования Ормузского пролива. Госсекретаря США Марко Рубио на конференции не было, зато в ней участвовали министры иностранных дел стран Персидского залива и Индии, то есть стран, которые поддерживают контакт с Тегераном и даже отнесены им к дружественным государствам, нефтетанкерам которых разрешен проход через Ормузский пролив.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
На Западе сделали тяжелое признание о России после шага Трампа
Вчера, 09:35
Лондон в нынешней ситуации пытается изображать из себя "разумного ястреба". Силового разблокирования пролива не исключает и даже грозится собрать под это дело международную коалицию — "коалицию желающих 2.0" — и тоже без США. При этом британцы как хозяева встречи всячески подчеркивали свою приверженность мирному урегулированию дипломатическим путем. Эту свою приверженность они, а также дипломаты других европейских стран и чиновники Евросоюза всячески доносили индийцам и арабам, у которых есть выход на Тегеран.
Результат конференции стал понятен спустя несколько часов. Французское судно беспрепятственно прошло через Ормузский пролив — Иран пропустил страну НАТО, военного союзника США. Вероятно, в награду за хорошее поведение. Париж из себя никакого ястреба не строит и настаивает, что конфликт с Ираном может быть урегулирован исключительно средствами дипломатии.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
В Турции заявили, что из-за России план Макрона оказался под вопросом
Вчера, 02:52
На следующий день в Совбезе ООН Франция совместно с Китаем и Россией (!) наложила вето на продвигавшуюся американцами резолюцию Бахрейна о силовом разблокировании Ормузского пролива. Такой выпад нельзя интерпретировать иначе, как средний палец Эммануэля Макрона своему заокеанскому "старшему брату" Дональду Трампу. Ведь была стопроцентная гарантия, что Россия и Китай эту резолюцию заблокируют. Париж, чтобы показать, на чьей он стороне в этой войне, не остановился перед совместным выступлением с Москвой, которую он считает исчадием ада и с которой вроде как готовится воевать.
И эта демонстрация европейцев, какие из них "союзники" Соединенным Штатам, даже не прецедентна. Накануне выпада в ООН Италия, Франция и Испания закрыли свое небо для американских военных истребителей. Это сильно: страны НАТО во время войны запрещают военному союзнику пересечение своего воздушного пространства.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Глава минобороны Бельгии допустил, что Трамп выведет войска из Европы
4 апреля, 12:51
Испания с самого начала конфликта отказалась предоставлять американцам свои военные базы для боевых вылетов. Постепенно к ее прямому осуждению войны подтянулись прочие европейцы, которые долгое время мямлили что-то невразумительное. Германия, к примеру, вдруг вспомнила про международное право и назвала агрессию США и Израиля против Ирана его нарушением. Канцлер Мерц напрямую раскритиковал Трампа. Восточные европейцы Вашингтон не осуждают, не поддерживают, а просто жалобно скулят, что конфликт отвлекает внимание от Украины.
После всего произошедшего о блоке НАТО как военно-политическом субъекте говорить даже странно. Во всяком случае, в контексте пресловутой Пятой статьи. Она теперь точно не сработает в значении "один за всех, и все за одного". Этот один не простит всем предательства, а почти открыто сговариваться с твоим противником в разгар войны и закрывать военному союзнику небо — это предательство.
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
"Очень быстро уничтожат". На Западе забили тревогу из-за ситуации в Иране
Вчера, 01:04
И тут дело не в Трампе. Выражать недовольство и выступать против — это одно, делом доказывать, что они отступились от союзника и перешли на другую сторону, — совершенно другое. Это измена Америке, а не Трампу. Никакая будущая администрация США (независимо от партийной принадлежности) европейцам этого не забудет. И не простит.
России же из развода в благородном семействе важно сделать три вывода. Первый, вышеозвученный: НАТО в значении "один за всех, и все за одного" больше нет. Есть отдельные страны Запада и их коалиции, и у каждой в отношении к нам свой подход. Второй: европейские политики способны предать кого угодно. Третий: когда по деньгам и энергоресурсам припрет окончательно, они готовы договариваться с кем угодно. Хоть с дьяволом. Точнее, с тем, кого они таковым назначили.
Все это знание нам очень пригодится, когда европейцы в конце концов притащатся разговаривать с нами об Украине.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Трамп сделал неожиданное заявление о Путине
Вчера, 08:48
 
