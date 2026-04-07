Большинство лидеров ЕС не заинтересованы в мире на Украине, заявил Нечаев
23:36 07.04.2026
Большинство лидеров ЕС не заинтересованы в мире на Украине, заявил Нечаев

© Фото : МИД РФ
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев. Архивное фото
БЕРЛИН, 7 апр - РИА Новости. Большинство западноевропейских лидеров не проявляют серьезного интереса к политическому урегулированию конфликта на Украине, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
"К сожалению, мы вынуждены констатировать, что большинство западноевропейских лидеров не проявляют серьезного интереса к политическому урегулированию конфликта, расколовшего континент", - сказал Нечаев в интервью немецкому интернет-порталу NachDenkSeiten.
По его словам, западные руководители по-прежнему стремятся к завершению конфликта путем "износа" России через санкции и военные действия, а также посредством нанесения стране "стратегического поражения".
"В этом отношении сегодняшние европейские правительства напоминают архитекторов мрачной операции "Дропшот", которая предусматривала массированный ядерный удар США по всем крупным городам СССР", - заметил Нечаев.
В этой связи он считает, что речь следует вести, скорее, о преемственности политики западноевропейских стран по отношению к России, чем о том, что "европейцы забыли недавнее прошлое".
"Как и в эпоху "холодной войны", в современной Европе снова охотно вызывают в воображении мифическую "угрозу с Востока", чтобы объяснить ухудшение социально-экономической ситуации, оправдать растущие военные расходы и мобилизовать растерянных избирателей на антироссийскую повестку", - заметил российский посол.
Он убежден, что подобный подход снижает шансы на реальное урегулирование конфликта на Украине, продлевает агонию киевского режима и повышает риски крупномасштабной конфронтации.
"Для достижения прочного мира западные государства должны коренным образом пересмотреть свою враждебную политику в отношении нашей страны, учитывая при этом фундаментальные интересы России в сфере безопасности, а также ее право на непрерывное развитие", - призвал Нечаев.
Он также отметил, что западным элитам было бы полезно вспомнить простую истину.
"Чем больше Россия будет вовлечена в европейскую архитектуру безопасности в качестве равноправного партнера, тем стабильнее будет мир на континенте. Но такая архитектура безопасности ни в коем случае не будет жизнеспособной, если она будет строиться против России", - заключил Нечаев.
