Большинство лидеров ЕС не заинтересованы в мире на Украине, заявил Нечаев

БЕРЛИН, 7 апр - РИА Новости. Большинство западноевропейских лидеров не проявляют серьезного интереса к политическому урегулированию конфликта на Украине, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

"К сожалению, мы вынуждены констатировать, что большинство западноевропейских лидеров не проявляют серьезного интереса к политическому урегулированию конфликта, расколовшего континент", - сказал Нечаев в интервью немецкому интернет-порталу NachDenkSeiten

По его словам, западные руководители по-прежнему стремятся к завершению конфликта путем "износа" России через санкции и военные действия, а также посредством нанесения стране "стратегического поражения".

"В этом отношении сегодняшние европейские правительства напоминают архитекторов мрачной операции "Дропшот", которая предусматривала массированный ядерный удар США по всем крупным городам СССР", - заметил Нечаев.

В этой связи он считает, что речь следует вести, скорее, о преемственности политики западноевропейских стран по отношению к России, чем о том, что "европейцы забыли недавнее прошлое".

"Как и в эпоху "холодной войны", в современной Европе снова охотно вызывают в воображении мифическую "угрозу с Востока", чтобы объяснить ухудшение социально-экономической ситуации, оправдать растущие военные расходы и мобилизовать растерянных избирателей на антироссийскую повестку", - заметил российский посол.

Он убежден, что подобный подход снижает шансы на реальное урегулирование конфликта на Украине , продлевает агонию киевского режима и повышает риски крупномасштабной конфронтации.

"Для достижения прочного мира западные государства должны коренным образом пересмотреть свою враждебную политику в отношении нашей страны, учитывая при этом фундаментальные интересы России в сфере безопасности, а также ее право на непрерывное развитие", - призвал Нечаев.

Он также отметил, что западным элитам было бы полезно вспомнить простую истину.