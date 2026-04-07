Российско-германские отношения разрушены по инициативе ФРГ, заявил Нечаев - РИА Новости, 07.04.2026
23:30 07.04.2026
Российско-германские отношения разрушены по инициативе ФРГ, заявил Нечаев

Нечаев: российско-германские отношения разрушены по инициативе ФРГ

Посетители на смотровой площадке Рейхстага. Архивное фото
БЕРЛИН, 7 апр - РИА Новости. Российско-германские отношения были разрушены по инициативе ФРГ, теперь они контрпродуктивны и не отвечают интересам ни одной из сторон, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
"Сегодняшнее состояние российско-германских отношений удручает. По инициативе немецкой стороны они были разрушены почти до основания. Очевидно, что нынешняя ситуация контрпродуктивна и не соответствует интересам обеих сторон", - сказал Нечаев в интервью немецкому интернет-порталу NachDenkSeiten.
Он подчеркнул, что произошедшее не было решением Москвы.
"Это не мы так решили, но такова реальность", - констатировал посол.
При этом он подчеркнул, что Москва не отказывалась от сотрудничества с Берлином и не разрушала мосты.
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Отношения России и Германии находятся в низшей точке, заявили в МИД
13 ноября 2025, 19:22
 
