Евродепутат сообщил, что ЕС не может найти кандидата для диалога с Россией

БРЮССЕЛЬ, 7 апр — РИА Новости. Министры иностранных дел Европейского союза не могут договориться о едином кандидате, который должен представлять ЕС в случае возобновления диалога с Россией, из-за соперничества между ними и отсутствия взаимного доверия, заявил в Москве евродепутат Фернан Картайзер.
"Наши министры не могут прийти к согласию между собой, чтобы восстановить диалог с Российской Федерацией. На самом деле есть две основные проблемы. Первая — кто должен быть представителем Европейского союза. Они не могут найти кандидата, которому бы доверяли все. Я думаю, что они могли бы просто выбрать, например, премьер-министра страны, председательствующей в Совете ЕС на ротационной основе. В данном случае — Кипра. Это было бы простым решением. Но, на самом деле, я думаю, что между нашими министрами существует много соперничества, недоверия и так далее", — заявил он в X в ходе визита в Москву.
"Проблема Европы в том, что у нас нет политики, у нас нет инициативы, у нас нет переговоров, нет идей, которые мы могли бы привнести в конфликт вокруг Украины на данный момент. И это очень печально. Нас просто нет. Для меня моя миссия в ближайшие дни очень ясна. Вместе с другими коллегами из западных стран я пытаюсь вновь обозначить наше присутствие. Я просто пытаюсь напомнить русским, что на Западе тоже есть люди, которые ищут решения и выступают за диалог с Российской Федерацией", — добавил евродепутат.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложил "нескольким европейским коллегам" возобновить диалог с Россией, а его дипломатический советник Эммануэль Бонн якобы посетил Москву в феврале. Позднее премьер Бельгии Барт де Вевер заявил о необходимости восстанавливать диалог с Россией для импорта энергоресурсов на фоне мирового кризиса. Он также призвал Евросоюз к переговорам с РФ по украинскому урегулированию и назвал сделку с Москвой единственным решением.