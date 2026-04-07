Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат сообщил, что ЕС не может найти кандидата для диалога с Россией - РИА Новости, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:20 07.04.2026
Евродепутат сообщил, что ЕС не может найти кандидата для диалога с Россией

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФернан Картайзер
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Фернан Картайзер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 7 апр — РИА Новости. Министры иностранных дел Европейского союза не могут договориться о едином кандидате, который должен представлять ЕС в случае возобновления диалога с Россией, из-за соперничества между ними и отсутствия взаимного доверия, заявил в Москве евродепутат Фернан Картайзер.
"Наши министры не могут прийти к согласию между собой, чтобы восстановить диалог с Российской Федерацией. На самом деле есть две основные проблемы. Первая — кто должен быть представителем Европейского союза. Они не могут найти кандидата, которому бы доверяли все. Я думаю, что они могли бы просто выбрать, например, премьер-министра страны, председательствующей в Совете ЕС на ротационной основе. В данном случае — Кипра. Это было бы простым решением. Но, на самом деле, я думаю, что между нашими министрами существует много соперничества, недоверия и так далее", — заявил он в X в ходе визита в Москву.
Картайзер считает, что вторая проблема связана с мандатом потенциального представителя, поскольку единственное, о чём говорят европейцы, — это продолжение поддержки Украины или повторение того, что говорят США.
"Проблема Европы в том, что у нас нет политики, у нас нет инициативы, у нас нет переговоров, нет идей, которые мы могли бы привнести в конфликт вокруг Украины на данный момент. И это очень печально. Нас просто нет. Для меня моя миссия в ближайшие дни очень ясна. Вместе с другими коллегами из западных стран я пытаюсь вновь обозначить наше присутствие. Я просто пытаюсь напомнить русским, что на Западе тоже есть люди, которые ищут решения и выступают за диалог с Российской Федерацией", — добавил евродепутат.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложил "нескольким европейским коллегам" возобновить диалог с Россией, а его дипломатический советник Эммануэль Бонн якобы посетил Москву в феврале. Позднее премьер Бельгии Барт де Вевер заявил о необходимости восстанавливать диалог с Россией для импорта энергоресурсов на фоне мирового кризиса. Он также призвал Евросоюз к переговорам с РФ по украинскому урегулированию и назвал сделку с Москвой единственным решением.
В миреРоссияМоскваУкраинаФернан КартайзерЭммануэль МакронЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала