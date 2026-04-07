Дональд Трамп-младший заявил о катастрофическом состоянии ЕС - РИА Новости, 07.04.2026
18:07 07.04.2026
Дональд Трамп-младший заявил о катастрофическом состоянии ЕС

Дональд Трамп-младший: ЕС находится в катастрофическом состоянии

© AP Photo / Evan Vucci — Дональд Трамп–младший. Архивное фото
Дональд Трамп–младший - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Дональд Трамп–младший. Архивное фото
БЕЛГРАД, 7 апр – РИА Новости. Сын президента США Дональд Трамп-младший в ходе визита в Республику Сербскую Боснии и Герцеговины (РС БиГ) заявил, что ЕС находится в катастрофическом состоянии, блок нуждается в исправлении.
Сын президента США во вторник приехал в Баня-Луку, где принял участие в круглом столе с предпринимателями РС БиГ в присутствии лидера правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" Милорада Додика, его сына Игоря, руководства правительства и парламента Республики Сербской.
"Я был с крупнейшими игроками и именами в финансовом, банковском деле, технологиях, информатике. И постоянно слышал один комментарий, что ЕС - "катастрофа", но катастрофа, которую необходимо исправить, потому что ситуация в ЕС будет влиять на западные ценности и на западную цивилизацию", - сказал сын президента США в ходе круглого стола.
Минфин США сообщил 1 ноября 2025 года, что Штаты вывели из-под санкций лидера правящего в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) "Союза независимых социал-демократов" Милорада Додика и членов его семьи - сына Игора и дочь Горицу. Санкции США были тогда сняты с более чем 30 физических и юридических лиц из РС БиГ. США дважды сообщали о введении санкций в отношении лидера боснийских сербов – в 2017 и 2022 годах.
