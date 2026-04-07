Орбан заявил о неспособности обеспечить энергобезопасность Венгрии без США

БУДАПЕШТ, 7 апр - РИА Новости. Венгрия не сможет обеспечить свою энергобезопасность без сотрудничества в сфере энергетики с США в условиях серьезного кризиса в Европе, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Европа движется к самому серьезному энергетическому кризису за всю историю. Мы наблюдаем резкий рост цен, и если мы не примем меры вовремя, может возникнуть дефицит энергоносителей, нефти и газа. И в этой ситуации американско-венгерское энергетическое сотрудничество особенно важно. Без этого мы не смогли бы гарантировать энергетическую безопасность Венгрии", - заявил Орбан на пресс-конференции с американским вице-президентом Джеем Ди Вэнсом.