Рейтинг@Mail.ru
Орбан заявил о неспособности обеспечить энергобезопасность Венгрии без США - РИА Новости, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 07.04.2026
Орбан заявил о неспособности обеспечить энергобезопасность Венгрии без США

© AP Photo / Jonathan Ernst — Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 7 апр - РИА Новости. Венгрия не сможет обеспечить свою энергобезопасность без сотрудничества в сфере энергетики с США в условиях серьезного кризиса в Европе, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Европа движется к самому серьезному энергетическому кризису за всю историю. Мы наблюдаем резкий рост цен, и если мы не примем меры вовремя, может возникнуть дефицит энергоносителей, нефти и газа. И в этой ситуации американско-венгерское энергетическое сотрудничество особенно важно. Без этого мы не смогли бы гарантировать энергетическую безопасность Венгрии", - заявил Орбан на пресс-конференции с американским вице-президентом Джеем Ди Вэнсом.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. 7 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Вэнс оценил попытки Брюсселя вмешиваться в выборы в Венгрии
15:08
 
В миреВенгрияСШАВиктор ОрбанЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала