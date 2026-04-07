Военные высказались о работе дрона-перехватчика "Елка"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
05:36 07.04.2026 (обновлено: 06:11 07.04.2026)
Военные высказались о работе дрона-перехватчика "Елка"

РИА Новости: каждый пуск дрона "Елка" означает сбитую воздушную цель ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий с дроном-перехватчиком "Ёлка"
Российский военнослужащий с дроном-перехватчиком Ёлка - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военнослужащий с дроном-перехватчиком "Ёлка". Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Каждое применение дрона-перехватчика "Ёлка" - это сбитая воздушная цель ВСУ, рассказал РИА Новости командир зенитно-ракетной батареи 9-й бригады 51-й гвардейской армии группировки "Центр" с позывным "Тигр34".
"Очень активная "работа" (противодействие - ред.) идет по разведывательным и ударным дронам ВСУ самолетного типа идет активная работа. Сейчас очень эффективной для перехвата стала "Ёлка". Каждый пуск - пораженная цель. У нас не бывало такого, чтобы по какой-либо цели пришлось вторую "Ёлку" применять", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, все расчеты ПВО в полосе действий 9-й бригады обеспечивают безопасное продвижение пехоты.
"Также в районе очень большая активность гексакоптеров ВСУ типа "Баба-яга". За ночь встречается до десяти таких целей. Посты воздушного наблюдения работают "Ёлками" и стрелковым оружием. Даже автоматы с тепловизорами их сбивают", - добавил собеседник агентства.
Российский боец за один день Елкой сбил пять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Боец ВС России сбил "Ёлкой" пять беспилотников ВСУ за день
1 апреля, 06:30
 
