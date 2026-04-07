Школьнику, напавшему на учительницу в Пермском крае, назначили экспертизу

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Стационарная судебно-психиатрическая экспертиза назначена подростку, напавшему на учительницу у школы в Пермском крае, сообщили РИА Новости в СК РФ.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Для определения психического состояния фигуранта следствием назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза", - говорится в сообщении.