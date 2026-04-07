Цены на физические поставки нефти достигли рекорда

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Цены на физические поставки нефти достигли новых рекордных значений и приблизились к отметке в 150 долларов за баррель, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные аналитической компании LSEG.

"Европейские и азиатские нефтеперерабатывающие компании платят рекордные, близкие к 150 долларам за баррель, цены за некоторые сорта нефти, что значительно превышает стоимость бумажных фьючерсов", - пишет агентство.

Так, по данным LSEG, на которые ссылается Рейтер, стоимость нефти сорта Forties во вторник достигла 146,09 доллара за баррель, превысив исторический максимум 2008 года. Цена на данную марку нефти, как и на многие другие, привязана к стоимости физических поставо к Bre nt, которая на данный момент почти на 20 долларов превышает цену фьючерсов, добавляет агентство.

Как указывает нефтяной трейдер Ади Имсирович (Adi Imsirovic), мнение которого приводит Рейтер, основным фактором роста стоимости подобных марок нефти становится паника вокруг поставок, вызванная конфликтом на Ближнем Востоке

"Когда существует реальная, физическая нехватка, люди не думают о поставках в июле, об отгрузке в июне и, соответственно, об июньских фьючерсах", - сказал Имсирович агентству.

Кроме того, отмечает Рейтер, цены на нефтепродукты в Европе во вторник также приблизились к рекордным значениям. В частности, стоимость авиационного топлива колеблется на уровне 226,4 доллара за баррель, дизеля - у 203,59 доллара.