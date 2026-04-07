Темпы роста экономики в 2026 году могут замедлиться до нуля, заявил Шохин - РИА Новости, 07.04.2026
15:01 07.04.2026 (обновлено: 17:04 07.04.2026)
Темпы роста экономики в 2026 году могут замедлиться до нуля, заявил Шохин

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Темпы роста экономики России в 2026 году могут замедлиться до нуля при сохранении текущих тенденций, но правительство и ЦБ вряд ли это допустят, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
По оценке Минэкономразвития, ВВП России в феврале снизился на 1,5% в годовом выражении после снижения на 2,1% в январе, в январе-феврале - на 1,8%. В министерстве отметили, что динамика экономики второй месяц подряд в значительной степени обусловлена календарным фактором.
"Я думаю, во-первых, если тенденции будут продолжаться, мы в ноль уйдем по экономическому росту", - сказал Шохин журналистам.
По его словам, снижение инвестиций в основной капитал в этом году может оказаться хуже, чем в прогнозе властей и составит до 1,5%. Прогноз Минэкономразвития исходит из того, что спад составит 0,5%.
"Я думаю, что сейчас правительство и Центральный банк видят эти тенденции и не допустят этого", - добавил Шохин.
В конце марта министр экономического развития Максим Решетников говорил журналистам, что рост ВВП РФ по итогам 2026 года будет ниже прежней оценки Минэкономразвития в 1,3%.
ЭкономикаРоссияАлександр ШохинМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Российский союз промышленников и предпринимателей
 
 
