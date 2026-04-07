Темпы роста экономики в 2026 году могут замедлиться до нуля, заявил Шохин

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Темпы роста экономики России в 2026 году могут замедлиться до нуля при сохранении текущих тенденций, но правительство и ЦБ вряд ли это допустят, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По оценке Минэкономразвития , ВВП России в феврале снизился на 1,5% в годовом выражении после снижения на 2,1% в январе, в январе-феврале - на 1,8%. В министерстве отметили, что динамика экономики второй месяц подряд в значительной степени обусловлена календарным фактором.

"Я думаю, во-первых, если тенденции будут продолжаться, мы в ноль уйдем по экономическому росту", - сказал Шохин журналистам.

По его словам, снижение инвестиций в основной капитал в этом году может оказаться хуже, чем в прогнозе властей и составит до 1,5%. Прогноз Минэкономразвития исходит из того, что спад составит 0,5%.

"Я думаю, что сейчас правительство и Центральный банк видят эти тенденции и не допустят этого", - добавил Шохин.