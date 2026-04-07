Банк России расширил возможности для расчета цифровыми рублями для бизнеса

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Банк России с 7 апреля расширил возможности для расчета цифровыми рублями для бизнеса - компании получат возможность проводить автоматические списания по ЖКХ, страховым взносам, рассказал РИА Новости советник заместителя гендиректора агентства "Эксперт РА" Сергей Гришунин.

"Согласно информации Банка России, с 7 апреля 2026 года платформа цифрового рубля начнёт принимать распоряжения для расчётов по инкассо и прямым дебетованием. Выбор этих форм обусловлен логикой поэтапного масштабирования платформы", - пояснил Гришунин

Прямое дебетование - это автоматический безналичный метод платежа, при котором получатель средств списывает деньги с банковского счета клиента на основании предварительного согласия.

Инкассо - безналичные расчеты, при которых оплата проходит по требованию получателя, а не по инициативе плательщика.

Гришунин объяснил, что инкассо и прямое дебетование принципиально отличаются, так как предполагают инициирование платежа получателем средств, а не плательщиком, что критически важно для автоматизации регулярных платежей – ЖКХ, страховые взносы, лизинговые платежи, налоговое администрирование.

"Именно эти сегменты формируют наибольший операционный спрос со стороны корпоративных клиентов и публично-правовых образований, что и определило их приоритет", - считает эксперт.

При этом платёжные поручения сохраняются в полном объёме как базовая форма расчётов – действующий функционал не упраздняется, что соответствует принципу технологического нейтралитета, декларируемому регулятором, где участники рынка самостоятельно выбирают оптимальную форму расчётов исходя из природы транзакции.

"Отказ от платёжных поручений не предполагается ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе, так же не должна производится отмена других форм денег", - добавил Гришунин.

Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. Это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Она не отменяет и не заменяет их.