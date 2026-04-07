14:53 07.04.2026
Банк России расширил возможности для расчета цифровыми рублями для бизнеса

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Банк России с 7 апреля расширил возможности для расчета цифровыми рублями для бизнеса - компании получат возможность проводить автоматические списания по ЖКХ, страховым взносам, рассказал РИА Новости советник заместителя гендиректора агентства "Эксперт РА" Сергей Гришунин.
"Согласно информации Банка России, с 7 апреля 2026 года платформа цифрового рубля начнёт принимать распоряжения для расчётов по инкассо и прямым дебетованием. Выбор этих форм обусловлен логикой поэтапного масштабирования платформы", - пояснил Гришунин.
Прямое дебетование - это автоматический безналичный метод платежа, при котором получатель средств списывает деньги с банковского счета клиента на основании предварительного согласия.
Инкассо - безналичные расчеты, при которых оплата проходит по требованию получателя, а не по инициативе плательщика.
Гришунин объяснил, что инкассо и прямое дебетование принципиально отличаются, так как предполагают инициирование платежа получателем средств, а не плательщиком, что критически важно для автоматизации регулярных платежей – ЖКХ, страховые взносы, лизинговые платежи, налоговое администрирование.
"Именно эти сегменты формируют наибольший операционный спрос со стороны корпоративных клиентов и публично-правовых образований, что и определило их приоритет", - считает эксперт.
При этом платёжные поручения сохраняются в полном объёме как базовая форма расчётов – действующий функционал не упраздняется, что соответствует принципу технологического нейтралитета, декларируемому регулятором, где участники рынка самостоятельно выбирают оптимальную форму расчётов исходя из природы транзакции.
"Отказ от платёжных поручений не предполагается ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе, так же не должна производится отмена других форм денег", - добавил Гришунин.
Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. Это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Она не отменяет и не заменяет их.
С 1 августа 2023 года вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля, а с 15 августа того года начался эксперимент с использованием цифровых рублей. Согласно закону, крупнейшие банки и являющиеся их клиентами крупные продавцы и агрегаторы должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями к 1 сентября 2026 года, другие универсальные банки и их крупные клиенты - к 1 сентября 2027 года, остальные - к 1 сентября 2028 года.
