Еврокомиссия потеряла на Украине свою миссию по оценке состояния "Дружбы"

БРЮССЕЛЬ, 7 апр — РИА Новости. У Еврокомиссии нет информации о миссии ЕС, которая отправилась на Украину для оценки состояния трубопровода "Дружба", заявила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.

Европейские эксперты прибыли на Украину 18 марта. Спустя пять дней местные СМИ сообщили, что доступа к поврежденному нефтепроводу группа так и не получила.