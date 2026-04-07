Еврокомиссия потеряла на Украине свою миссию по оценке состояния "Дружбы"
13:49 07.04.2026 (обновлено: 16:51 07.04.2026)
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 апр — РИА Новости. У Еврокомиссии нет информации о миссии ЕС, которая отправилась на Украину для оценки состояния трубопровода "Дружба", заявила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.
"Такая небольшая команда присутствовала на Украине после письма лидеров ЕС Зеленскому о готовности провести такую миссию. <…> Но у меня нет информации об их нынешнем местонахождении" — так она ответила на вопрос журналиста, состоялась ли эта поездка.
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
СМИ: в ЕС не понимают, почему Киев мешает проверке "Дружбы"
31 марта, 09:33
Европейские эксперты прибыли на Украину 18 марта. Спустя пять дней местные СМИ сообщили, что доступа к поврежденному нефтепроводу группа так и не получила.
Украина 27 января остановила транзит российской нефти по "Дружбе" в Словакию и Венгрию, ссылаясь на повреждения трубопровода. Будапешт и Братислава считают, что "Дружба" функционирует, а остановка транзита — это политическое решение и шантаж со стороны Киева.
Венгрия в ответ перестала поставлять на Украину дизельное топливо, а также заблокировала кредит от ЕС. Словакия же заявила, что не поддержит новый пакет санкций против России, если Европейская комиссия продолжит закрывать глаза на ситуацию.
Здание МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
В МИД высказались о возмущении Будапешта действиями Киева против "Дружбы"
1 апреля, 00:52
 
