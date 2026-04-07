Еврокомиссия потеряла на Украине свою миссию по оценке состояния "Дружбы"

БРЮССЕЛЬ, 7 апр — РИА Новости. У Еврокомиссии нет информации о миссии ЕС, которая отправилась на Украину для оценки состояния трубопровода "Дружба", заявила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.
СМИ: в ЕС не понимают, почему Киев мешает проверке "Дружбы"
31 марта, 09:33
Европейские эксперты прибыли на Украину 18 марта. Спустя пять дней местные СМИ сообщили, что доступа к поврежденному нефтепроводу группа так и не получила.
Украина 27 января остановила транзит российской нефти по "Дружбе" в Словакию и Венгрию, ссылаясь на повреждения трубопровода. Будапешт и Братислава считают, что "Дружба" функционирует, а остановка транзита — это политическое решение и шантаж со стороны Киева.