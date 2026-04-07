ЕК объяснила задержку в выделении Украине кредита в 90 миллиардов евро
13:45 07.04.2026 (обновлено: 13:55 07.04.2026)
ЕК объяснила задержку в выделении Украине кредита в 90 миллиардов евро

ЕК: задержка в кредите Киеву в 90 млрд евро связана не только с позицией Венгрии

© AP Photo / Virginia Mayo — Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Задержка в выделении Украине кредита в 90 миллиардов евро связана не только с позицией Венгрии, ЕС до сих пор не подписал с Киевом необходимые документы, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари.
"Да, мы ждем, что все страны ЕС выполнят свои обязательства по согласованию выделения кредита, но нам еще надо выполнить другую домашнюю работу: подписать меморандум о взаимопонимании, лежащий в основе новой макрофинансовой помощи, обновить план по Украине в фонде ЕС для Украины. Также мы должны подготовить кредитное соглашение между Украиной и ЕС", - пояснил он.
Ранее Еврокомиссия заявляла, что собирается начать выплаты Украине из нового кредита уже в апреле, но Венгрия заблокировала утверждение этого решения.
