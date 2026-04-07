ЕК работает над запретом импорта российской нефти

БРЮССЕЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Европейская комиссия продолжает работать над законодательством, которое запретит российскую нефть в ЕС, но не может назвать дату его представления, заявила на брифинге представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен несмотря на рост цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке.