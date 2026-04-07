Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: с помощью ИИ удалось повысить эффективность реновации на 15% - РИА Новости, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:11 07.04.2026
Ефимов: с помощью ИИ удалось повысить эффективность реновации на 15%

Ефимов: применение ИИ помогло повысить эффективность реновации на 15%

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Эффективность программы реновации в Москве удалось повысить с помощью технологий искусственного интеллекта на 15%, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов в интервью телеканалу "Москва 24".
«
"За счет применения этого инструмента и ряда иных проектных решений, которые мы приняли на уровне города, нам удалось повысить практически на 15% выход полезных площадей", - рассказал Ефимов.
Он уточнил, что инструменты ИИ помогли оптимизировать решения по планировке квартир и других внутренних помещений в жилых комплексах.
Также применение искусственного интеллекта способствует более экономичному расходованию средств Фонда реновации, так как ускоряет работу над проектом. Например, в прошлом году удалось сэкономить более 100 миллиардов рублей, подчеркнул Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Ефимов: на западе Москвы по КРТ построят образовательный комплекс и дома
Вчера, 13:07
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала