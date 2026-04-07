Ефимов: с помощью ИИ удалось повысить эффективность реновации на 15%

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Эффективность программы реновации в Москве удалось повысить с помощью технологий искусственного интеллекта на 15%, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов в интервью телеканалу "Москва 24".
"За счет применения этого инструмента и ряда иных проектных решений, которые мы приняли на уровне города, нам удалось повысить практически на 15% выход полезных площадей", - рассказал Ефимов.
Он уточнил, что инструменты ИИ помогли оптимизировать решения по планировке квартир и других внутренних помещений в жилых комплексах.
Также применение искусственного интеллекта способствует более экономичному расходованию средств Фонда реновации, так как ускоряет работу над проектом. Например, в прошлом году удалось сэкономить более 100 миллиардов рублей, подчеркнул Ефимов.