Ефимов: с помощью ИИ удалось повысить эффективность реновации на 15%

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Эффективность программы реновации в Москве удалось повысить с помощью технологий искусственного интеллекта на 15%, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов в интервью телеканалу "Москва 24".

« "За счет применения этого инструмента и ряда иных проектных решений, которые мы приняли на уровне города, нам удалось повысить практически на 15% выход полезных площадей", - рассказал Ефимов.

Он уточнил, что инструменты ИИ помогли оптимизировать решения по планировке квартир и других внутренних помещений в жилых комплексах.