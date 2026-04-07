Ефимов: начался прием заявок на конкурс начинающих проектировщиков

"Конкурс станет площадкой, где молодые таланты смогут не только проявить себя, но и получить шанс реализовать свои идеи в масштабах города. Принять участие в нем могут студенты профильных вузов, молодые архитекторы и специалисты в возрасте до 30 лет", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Суть конкурса заключается в том, чтобы спроектировать новые облики для столичных объектов. В частности, для учреждения управления городом, административного здания, медицинского заведения и спортивного комплекса.

В градкомплексе подчеркнули, что подача заявок и проектов уже началась и завершится 15 мая. Затем с 16 мая по 25 июня для участников проведут встречи и воркшопы с экспертами, чтобы с их рекомендациями можно было доработать проекты. В начале июля нужно будет защитить проект перед комиссией, а 6 июля пройдет торжественная церемония награждения.