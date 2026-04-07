Ефимов: начался прием заявок на конкурс начинающих проектировщиков

09:05 07.04.2026 (обновлено: 09:09 07.04.2026)
Ефимов: в Москве начался прием заявок на конкурс начинающих проектировщиков

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Открытый конкурс для начинающих проектировщиков "Новый образ" начался в Москве, уже можно подавать заявки, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Конкурс станет площадкой, где молодые таланты смогут не только проявить себя, но и получить шанс реализовать свои идеи в масштабах города. Принять участие в нем могут студенты профильных вузов, молодые архитекторы и специалисты в возрасте до 30 лет", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Переезд - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Три семьи в Химках переехали из ветхого жилья в новые квартиры
3 апреля, 14:06
Замглавы города добавил, что победителей ждут денежные премии, дипломы, а также возможность реализовать свои идеи. Призовой фонд достигает 4 миллионов рублей, уточнил он.
Суть конкурса заключается в том, чтобы спроектировать новые облики для столичных объектов. В частности, для учреждения управления городом, административного здания, медицинского заведения и спортивного комплекса.
В градкомплексе подчеркнули, что подача заявок и проектов уже началась и завершится 15 мая. Затем с 16 мая по 25 июня для участников проведут встречи и воркшопы с экспертами, чтобы с их рекомендациями можно было доработать проекты. В начале июля нужно будет защитить проект перед комиссией, а 6 июля пройдет торжественная церемония награждения.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Ефимов: почти половину Бирюлевской линии метро составят двухпутные тоннели
Вчера, 14:05
 
