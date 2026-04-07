Орбан выразил уверенность в возобновлении Украиной работы "Дружбы" - РИА Новости, 07.04.2026
15:55 07.04.2026
Орбан выразил уверенность в возобновлении Украиной работы "Дружбы"

© AP Photo / Jonathan ErnstПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
БУДАПЕШТ, 7 апр - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что после его победы на выборах Украина возобновит работу нефтепровода "Дружба".
"Я убежден, что после победы национальных сил на выборах в Венгрии у украинцев не останется иного выбора, кроме как отказаться от нефтяной блокады и возобновить работу нефтепровода "Дружба", и Венгрия сможет вернуться к нормальной экономике", - сказал Орбан на пресс-конференции с американским вице-президентом Джеем Ди Вэнсом.
Венгрия 18 февраля этого года остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
