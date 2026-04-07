13:37 07.04.2026
Дорожные службы Московской области начали убирать дороги после зимы

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Специалисты "Мосавтодора" приступили к генеральной уборке региональных дорог Подмосковья после зимы, которая продлится до 1 мая, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В работах задействовано порядка 900 поливомоечных машин, тракторов и самосвалов.
"Дорожные службы Подмосковья уже приступили к уборке дорог после зимнего периода в связи с наступлением благоприятной погоды. Но тем не менее продолжают мониторить погодные условия, так как по прогнозам в регион еще придут заморозки – на этот случай для противогололедной обработки у нас дежурит спецтехника", – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.
В ходе первого цикла определены первоочередные работы: мойка и покраска 4,4 тысячи остановок, очистка и мойка 2,9 тысячи километра тротуаров и 13,1 – дорог, мойка 2,5 тысячи километра ограждений, мойка и покраска 102 километров шумозащитных экранов, а также уборка смета вдоль 2,9 тысячи километра прибордюрной части дорог и уборка мусора вдоль 14,3 тысячи километра придорожных полос, а также нанесение 3,8 тысячи километра линейной разметки в городах и обновление разметки более 1 тысячи пешеходных переходов.
Министр добавил, что также в апреле еженедельно проводятся субботники на региональных дорогах, в которых принимают участие 640 дорожников и порядка 270 сотрудников министерства транспорта Подмосковья и "Мосавтодора". Уже прошло два субботника.
Также важная часть работ после зимнего периода – это ремонт ям и дефектов покрытия на дорогах и тротуарах, а также ремонт элементов инфраструктуры. Это знаки, ограждения, светофоры, линии освещений, искусственные неровности и остановочные павильоны.
Кроме того, для контроля качества проведенных работ по содержанию дорожной сети используется специализированная система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры, в которой все фиксируется с геометками и фотоматериалами.
 
Мосавтодор, Московская область (Подмосковье), Дороги
 
 
