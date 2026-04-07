Белый дом повторил свою угрозу в адрес Ирана

09:57 07.04.2026 (обновлено: 10:49 07.04.2026)
Белый дом повторил угрозу ввергнуть Иран в каменный век

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Белый дом повторил угрозу ввергнуть Иран в каменный век, если Тегеран не заключит сделку с Вашингтоном до срока истечения ультиматума.
Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от новых властей Ирана немедленных действий, пригрозив уничтожить мосты и электростанции страны. Кроме того, Трамп заявил о планах нанести мощные удары по Ирану и отбросить страну в "каменный век".
"Власти Ирана должны заключить сделку с США до 20.00 завтрашнего дня (3.00 мск 8 апреля - ред.). В противном случае президент (Трамп - ред.) отправит их обратно в каменный век, ровно так, как он и обещал", - приводит издание Politico слова пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
