Доля золота в резервах ЦБ снизилась рекордными темпами с лета 2013 года - РИА Новости, 07.04.2026
22:22 07.04.2026
Доля золота в резервах ЦБ снизилась рекордными темпами с лета 2013 года

РИА Новости: доля золота в резервах ЦБ в марте снизилась на 2,9 п.п.

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Доля золота в резервах ЦБ РФ в марте текущего года снизилась на 2,9 процентного пункта - динамика стала наиболее заметной с лета 2013 года, выяснило РИА Новости, изучив данные регулятора.
Ранее во вторник Центробанк сообщил, что международные резервы России на 1 апреля составили 748,984 миллиарда долларов против 809,308 миллиарда долларов месяцем ранее. При этом вложения России в золото в марте снизились до 333,968 миллиарда долларов против 384,025 миллиарда долларов на предыдущую отчетную дату.
Доля золота в российских активах в результате снизилась до 44,6% с 47,5% месяцем ранее - на 2,9 процентного пункта. Динамика стала наиболее заметной с лета 2013 года - тогда в июне доля золота в резервах в месячном выражении снижалась на 1,2 процентного пункта.
Максимальная доля золота в резервах наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,9%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%.
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В ЦБ рассказали, где хранится золото международных резервов
11 марта, 13:20
 
