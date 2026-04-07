Доля золота в резервах ЦБ снизилась рекордными темпами с лета 2013 года

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Доля золота в резервах ЦБ РФ в марте текущего года снизилась на 2,9 процентного пункта - динамика стала наиболее заметной с лета 2013 года, выяснило РИА Новости, изучив данные регулятора.
Ранее во вторник Центробанк сообщил, что международные резервы России на 1 апреля составили 748,984 миллиарда долларов против 809,308 миллиарда долларов месяцем ранее. При этом вложения России в золото в марте снизились до 333,968 миллиарда долларов против 384,025 миллиарда долларов на предыдущую отчетную дату.
Доля золота в российских активах в результате снизилась до 44,6% с 47,5% месяцем ранее - на 2,9 процентного пункта. Динамика стала наиболее заметной с лета 2013 года - тогда в июне доля золота в резервах в месячном выражении снижалась на 1,2 процентного пункта.
Максимальная доля золота в резервах наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,9%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%.
