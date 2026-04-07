02:08 07.04.2026 (обновлено: 04:04 07.04.2026)
Додон рассказал о погружении Молдавии в хаос из-за нынешних властей

Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 7 апр — РИА Новости. Власти Молдавии устроили в стране путч, чтобы на десятилетия погрузить страну в хаос, заявил РИА Новости экс-президент, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.
"С 2020-2021 годов Молдавией правит партия "Действие и солидарность", которая как раз состоит из тех молодчиков и подстрекателей, которые 7 апреля 2009-го года сожгли дворец президента, здание парламента, устроили безумный путч в стране и предопределили хаос на пару десятилетий. Иначе говоря, с 2009-го года, с коротким промежутком, Молдова существует в состоянии захваченного государства, в котором граждане являются заложниками циничной и бестолковой власти", — заявил Додон.

Молдавские фермеры из ассоциации Сила фермеров проводят акцию - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Фермеры в Молдавии грозят властям протестами из-за кризиса
Вчера, 15:30
По его словам, те события привели к власти целую череду проевропейских партий, которые первым делом занялись захватом крупнейших активов страны и разграблением банковской системы.
"Сегодня, при правлении этих выкормышей седьмоапрельского путча, Республика Молдова потеряла огромную часть населения, экономика развивается с нулевым ростом, инфляция бьет все рекорды, СМИ закрываются десятками или вынуждены служить властям, большинство НПО работают на интересы Сороса, села опустели, в районах закрываются школы, фермеры становятся банкротами, граждане еле выживают, многие в состоянии крайней бедности", — подчеркнул экс-президент.

Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Дефицит платежного баланса Молдавии достиг рекорда, считает эксперт
Вчера, 09:58
На парламентских выборах в Молдавии 5 апреля 2009 года победу с большим отрывом одержала правящая на тот момент ПКРМ во главе с Владимиром Ворониным. С результатами, которые наблюдатели признали открытыми и честными, не согласилась оппозиция.
Шестого апреля она организовала акции протеста, которые на следующий день переросли в беспорядки. При этом манифестанты водрузили флаг Румынии на крыше здания законодательного органа страны. Там, а также в администрации президента выбили окна, подожгли и разграбили кабинеты. В результате протестов погиб один человек, еще 270, включая около 100 полицейских, пострадали.
Чтобы урегулировать ситуацию, власти согласились на пересчет голосов. Компартия получила 60 мест в парламенте из 101, но для утверждения президента требовалась поддержка 61 депутатов. В результате прошли перевыборы, после которых с 2009 по 2019 годы Молдавией правили альянсы проевропейских партий.
Партия "Действие и солидарность" во главе с действующим президентом Майей Санду появилась на политической арене в 2015 году, в ее ряды вошли и те, кто лично участвовал в беспорядках 7 апреля. В 2019 году блок прошел в парламент, с 2021 — сформировал в нем большинство.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Курс на разрыв отношений с Россией навязан Молдавии извне, заявил Додон
Вчера, 09:20
 
В миреМолдавияКишиневРумынияИгорь ДодонВладимир ВоронинМайя Санду
 
 
