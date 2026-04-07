"С 2020-2021 годов Молдавией правит партия "Действие и солидарность", которая как раз состоит из тех молодчиков и подстрекателей, которые 7 апреля 2009-го года сожгли дворец президента, здание парламента, устроили безумный путч в стране и предопределили хаос на пару десятилетий. Иначе говоря, с 2009-го года, с коротким промежутком, Молдова существует в состоянии захваченного государства, в котором граждане являются заложниками циничной и бестолковой власти", — заявил Додон.
"Сегодня, при правлении этих выкормышей седьмоапрельского путча, Республика Молдова потеряла огромную часть населения, экономика развивается с нулевым ростом, инфляция бьет все рекорды, СМИ закрываются десятками или вынуждены служить властям, большинство НПО работают на интересы Сороса, села опустели, в районах закрываются школы, фермеры становятся банкротами, граждане еле выживают, многие в состоянии крайней бедности", — подчеркнул экс-президент.