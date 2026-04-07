Охранник оказывал помощь учительнице, на которую напал ученик в Добрянке

ПЕРМЬ, 7 апр - РИА Новости. Охранник школы оказывал помощь учительнице, на которую напал ученик в Добрянке Пермского края, сообщили РИА Новости в администрации Добрянского округа.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщал, что во вторник подросток напал на учительницу на улице у входа в школу в Добрянке. Педагог скончалась. СК расследует уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и по статье 293 УК РФ (халатность).
"Добрянскую школу охраняет предприятие ООО "Аякс". После обнаружения факта нападения на педагога сотрудник охраны оказал всестороннюю помощь пострадавшей и педагогическому коллективу", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что нападение произошло на крыльце школы, когда педагог направлялась в здание образовательного учреждения - в тот момент, когда охрана находилась непосредственно на входе внутри самого здания, встречая школьников.
Сейчас образовательный процесс приостановлен, добавили в местной администрации.