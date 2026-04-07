Над ДНР сбили три украинских беспилотника

ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Три ударных беспилотника ВСУ сбиты в небе над ДНР, сообщили в региональном штабе обороны.
"Ударные вражеские беспилотники пытаются зайти со стороны населенных пунктов Комар, Богатырь. Уничтожены три БПЛА противника", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Отмечается, что мобильные огневые группы и системы защиты воздушного пространства "Купол Донбасса" продолжают следить за воздушным пространством.
22 июня 2022, 17:18