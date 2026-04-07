Рейтинг@Mail.ru
Над ДНР сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
21:15 07.04.2026
Над ДНР сбили три украинских беспилотника

Над ДНР сбили три ударных беспилотника ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПост воздушного наблюдения
Пост воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пост воздушного наблюдения
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Три ударных беспилотника ВСУ сбиты в небе над ДНР, сообщили в региональном штабе обороны.
"Ударные вражеские беспилотники пытаются зайти со стороны населенных пунктов Комар, Богатырь. Уничтожены три БПЛА противника", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Отмечается, что мобильные огневые группы и системы защиты воздушного пространства "Купол Донбасса" продолжают следить за воздушным пространством.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала