Дмитриев прокомментировал идею присоединения Канады к ЕС

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отреагировал на сообщение о том, что большинство канадцев открыты к идее присоединения к Евросоюзу, назвав эту идею леволиберальным воук*-союзом.
"Глобалисты навязывают глобалистский леволиберальный воук*-союз", - написал он на своей странице в X.
Так он отреагировал на публикацию газеты Globe and Mail о том, что, по результатам опроса, большинство канадцев готово рассмотреть присоединение к Евросоюзу.
* Движение признано экстремистским и запрещено на территории России