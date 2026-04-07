Мостовой призвал наказать Евсеева за мат во время интервью после матча РПЛ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил РИА Новости, что за использование нецензурной лексики главного тренера махачкалинского "Динамо" Вадима Евсеева нужно наказать, отметив, что в этих санкциях нет ничего страшного.
Махачкалинское "Динамо" 5 апреля сыграло вничью с "Балтикой" (2:2) в матче 23-го тура чемпионата России. Евсеев в послематчевом флеш-интервью использовал 12 нецензурных слов меньше чем за минуту. Данный эпизод будет рассмотрен на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), которое пройдет 9 апреля.
"Я думаю, что наказывать, скорее всего, будут и нужно. Представляете, если каждый тренер начнет все время матом ругаться? Поэтому, конечно, наказание будет. Просто я не знаю, каким оно будет. Я же не знаю, кто там принимает эти решения, устанавливает вердикты. Но накажут и накажут, какая разница. Но ничего в этом страшного нет", - сказал Мостовой.