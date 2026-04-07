В Запорожской области возбудили дело о теракте после атаки ВСУ на школу - РИА Новости, 07.04.2026
18:15 07.04.2026 (обновлено: 18:18 07.04.2026)
В Запорожской области возбудили дело о теракте после атаки ВСУ на школу

© Zvezdanews/TelegramПоследствия удара ВСУ по школе в запорожском селе Великая Знаменка
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Уголовное дело о террористическом акте возбуждено в связи с атакой ВСУ на школу в Запорожской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли удар по школе в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа. Пострадавших и остальных детей эвакуировали. Губернатор добавлял, что под удар противника попали и прибывшие на место машины скорой помощи. Один человек погиб – первый заместитель главы администрации округа Александр Резниченко.
"Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (статья 205 УК РФ) в связи с атакой украинских вооруженных формирований на школу в Запорожской области", - сказала она.
По данным следствия, 7 апреля украинские боевики провели артобстрел и атаку при помощи БПЛА по территории школы в селе Великая Знаменка Запорожской области. Отмечается, что в результате от ранений скончался первый замглавы администрации Каменско-Днепровского муниципального округа, который помогал школьникам эвакуироваться. Кроме того, различные ранения получили еще семь гражданских лиц, среди них четверо детей, учащиеся 6 и 9 классов, им оказывается медицинская помощь. Также повреждены два учебных корпуса школы и автомобиль скорой помощи.
