СК передал суду засекреченные показания по делу вице-губернатора Кубани

КРАСНОДАР, 7 апр - РИА Новости. Следователь передал суду засекреченные показания четырех лиц по делу вице-губернатора Кубани Андрея Коробки, которые беспокоятся за свою жизнь, здоровье, а также карьеру, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ленинский районный суд Краснодара во вторник приступил к рассмотрению искового заявления Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества, принадлежащего семье Коробки – помимо вице-губернатора ответчиками стали 20 физических и 3 юридических лица.
"В коридоре присутствует следователь, в чьем контроле находится производство уголовного дела, с данными лиц, чьи сведения засекречены… Вот четыре конверта, 4 лица, которые пожелали остаться засекреченными. Их мотивы были именно в опасении за собственную жизнь и здоровье, политическую карьеру финансово-хозяйственную и так далее", - заявил представитель Генпрокуратуры России.