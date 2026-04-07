© Фото : соцсети Обстановка возле школы в Добрянке, Пермский край, в котором произошло убийство учительницы

СК завел дело о халатности после нападения на учителя в Пермском крае

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после нападения ученика на педагога у школы в Пермском крае, сообщили РИА Новости в СК РФ.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что 17-летний подросток нанес ножевые ранения учителю на улице у входа в школу в пермской Добрянке, педагога госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже глава региона сообщил, что учитель Олеся Багута скончалась.

"Следственными органами СК России по Пермскому краю по факту нападения ученика на преподавателя в одной из местных школ расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и статьей 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, утром во вторник в городе Добрянке 17-летний учащийся школы у входа в учебное заведение нанес ножевые ранения своему классному руководителю, потерпевшая скончалась в медучреждении.

В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, устанавливаются причины и условия преступления.