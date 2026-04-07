СК завел дело о халатности после нападения на учителя в Пермском крае

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после нападения ученика на педагога у школы в Пермском крае, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что 17-летний подросток нанес ножевые ранения учителю на улице у входа в школу в пермской Добрянке, педагога госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже глава региона сообщил, что учитель Олеся Багута скончалась.
По данным следствия, утром во вторник в городе Добрянке 17-летний учащийся школы у входа в учебное заведение нанес ножевые ранения своему классному руководителю, потерпевшая скончалась в медучреждении.
В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, устанавливаются причины и условия преступления.
"По поручению председателя СК России ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - отмечается в сообщении.