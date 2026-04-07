В Дагестане после прорыва дамбы оказались подтоплены десятки домов

МАХАЧКАЛА, 7 апр - РИА Новости. Десятки домов в поселке Мамедкала в Дербентском районе Дагестана получили серьезные повреждения от потоков воды, пришедших после прорыва дамбы на водохранилище, передает корреспондент РИА Новости.

В воскресенье в Дербентском районе из-за обильных осадков произошло перенаполнение Геджухского водохранилища, из-за чего образовался прорыв дамбы. Основной удар пришелся по поселку Мамедкала, где, по данным МЧС , оказались подтоплены около 260 домов. Частично эвакуированы люди не только из Мамедкалы, но и сел Юный Пахарь, Геджук и Кала - всего более 4 тысяч человек. Некоторые частные дома не выдержали удара "большой воды" и полностью разрушились - в них обвалились крыши, снесены стены и двери. А многие из тех домов, которые еще стоят, по словам людей, непригодны для жизни. Как рассказали местные жители, это не первое наводнение на их памяти, но такого сильного прежде не было.

"Все потеряли. Все, что было нажито, ничего не осталось. Раньше бывало до подоконника поднималась вода (после наводнений - ред.), а сейчас дом полностью утонул. За какие-то пару часов ничего нету", - рассказала жительница поселка.

Несколько улиц Мамедкалы подтоплены, один из наиболее пострадавших микрорайонов - Заречный . Поток смел все на своем пути, во дворах разбросаны домашняя утварь, одежда и даже фрагменты снесенных водой автомобилей. Эвакуированные жители вернулись, чтобы обследовать свои дома и вынести что уцелело.