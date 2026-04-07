В "Острове мечты" рассказали об инциденте с падением ребенка с арт-объекта
21:06 07.04.2026
В "Острове мечты" рассказали об инциденте с падением ребенка с арт-объекта

Упавший с декораций в "Острове мечты" ребенок залез на неаттракционный объект

© РИА Новости / Мария Девахина
Парк развлечений "Остров Мечты"
Парк развлечений Остров Мечты - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Парк развлечений "Остров Мечты". Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Ребёнок, травмировавшийся после падения с декораций в московском парке развлечений "Остров мечты", залез с разрешения родителя на арт-объект, не являющийся аттракционном, меры для исключения подобных случаев уже приняты, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что ребенок якобы сломал позвоночник после падения с декорации в столичном "Острове мечты" в июне 2025 года, перепутав её с аттракционном.
"Мы исходили из того, что имеющаяся навигация является достаточной, но, к сожалению, столкнулись с данным инцидентом: ребёнок, находившийся в парке развлечений в сопровождении отца и с его разрешения залез на арт-объект, не являющийся аттракционом или игровой площадкой. Гостей не смутило и то, что на арт-объекте не было ни одного человека, а также была размещена табличка с картой эвакуационных выходов", - рассказали в пресс-службе.
В парке отметили, что в соответствии с записями камер видеонаблюдения, отец и мальчик целенаправленно пошли к арт-объекту. Ребенок стал забираться на высоту, а отец снимал процесс на телефон.
"В данный момент арт-объект оборудован специальным ограждением, кроме того мы увеличили количество информирующих знаков. Со стороны парка мы сделали всё возможное, чтобы исключить подобные ситуации, и желаем мальчику скорейшего выздоровления", - добавили в пресс-службе.
