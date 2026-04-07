16:44 07.04.2026
В Омске проверят детский сад после жалоб на жестокое обращение с детьми

ОМСК, 7 апр - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку в детском саду в Омске после обращения родителей, которые жаловались на жестокое обращение с детьми, сообщили РИА Новости в региональной пресс-службе ведомства.
Проверка была организована прокуратурой Советского округа Омска после жалоб родителей воспитанников "Детского сада 283 комбинированного вида". В пресс-службе уточнили, что родители начали беспокоиться после изменения в поведении детей. Один из них рассказал, что его сын начал садиться на пол и прикрывать голову руками, если совершал шалость, также прокурорам предоставили аудиозапись, на которой было слышно, что детям запрещали брать игрушки и грубо на них ругались.
"Установлено, что в течение 2025 года воспитателями одной группы допускались факты грубого обращения с детьми, обучающимся в ясельной группе, применения непедагогических методов воспитания", - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Кроме того, проверка выявила нарушения требований пожарной безопасности, трудового законодательства и случаи незаконного взимания денег с родителей. Материалы проверки направили в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником или другим работником образовательной организации, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним".
Ход доследственной проверки на контроле прокуратуры.
