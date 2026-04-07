В России разработали ГОСТ на приготовление бульона

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Бульон получил рекомендации по технологии приготовления, они содержатся в проекте первого ГОСТа традиционной русской кухни, который есть в распоряжении РИА Новости.
В первую очередь, дается определение бульона - это отвар, который получился при варке мяса, птицы, дичи, рыбы, грибов и овощей. Можно также добавить в него лук, различную зелень и сельдерей.
Уточняется, что существуют несколько видов бульона. Так, белый изготавливают из необжаренных корнеплодов и мяса. Если же корнеплоды обжарены, то получается желтый бульон. Красный готовят из предварительно обжаренных мяса и овощей.
Для того, чтобы бульон получился крепким, необходимо использовать оттяжку на основе яичных белков и измельченного мяса, но того же вида, из которого варили бульон.
Бульон подают как самостоятельное блюдо, также его можно использовать в качестве основы для супов и соусов. К бульону подают яйца, каши, гренки, булочки и другие мучные изделия.
