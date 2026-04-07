Расширение БРИКС преждевременно, считает эксперт

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Интерес к БРИКС на фоне сложной геополитической ситуации как никогда высок, однако предпринимать новые шаги по расширению организации преждевременно, считает руководитель Экспертного совета БРИКС – Россия, проректор НИУ ВШЭ, шерпа России в "Женской двадцатке" Виктория Панова.

"В 2023 году было принято решение о расширении (БРИКС - ред.)... Сейчас, мне кажется, было бы преждевременно дальше делать следующий шаг. Что сейчас важно сделать, это, во-первых, определиться с тем, какие инициативы сейчас наиболее срочные для БРИКС с учетом геополитической и экономической сложной ситуации", - сказала Панова.