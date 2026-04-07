Расширение БРИКС преждевременно, считает эксперт - РИА Новости, 07.04.2026
13:33 07.04.2026 (обновлено: 13:35 07.04.2026)
Логотип БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Интерес к БРИКС на фоне сложной геополитической ситуации как никогда высок, однако предпринимать новые шаги по расширению организации преждевременно, считает руководитель Экспертного совета БРИКС – Россия, проректор НИУ ВШЭ, шерпа России в "Женской двадцатке" Виктория Панова.
"Сейчас интерес к нему (БРИКС - ред.) как никогда высок, хотя мы переживаем сложные времена, мы фактически видим, что в рамках агрессии, развязанной США и Израилем, по разную сторону баррикад оказались две страны БРИКС - это Иран и Арабские Эмираты, а также Саудовская Аравия. Тем не менее, работа в рамках БРИКС - сейчас под индийским председательством - продолжается. Да, есть сложные моменты, есть нюансы, но, если не БРИКС, то, наверное, уже никто не сможет это преодолеть", - сказала Панова на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня", презентуя первое учебное пособие "Социально-экономические особенности стран БРИКС".
При этом новое расширение БРИКС было бы преждевременным, считает эксперт.
"В 2023 году было принято решение о расширении (БРИКС - ред.)... Сейчас, мне кажется, было бы преждевременно дальше делать следующий шаг. Что сейчас важно сделать, это, во-первых, определиться с тем, какие инициативы сейчас наиболее срочные для БРИКС с учетом геополитической и экономической сложной ситуации", - сказала Панова.
Она подчеркнула, что для БРИКС также важно доработать вопросы платежной системы и гуманитарные инициативы.
