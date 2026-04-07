Бречалов оценил подготовку инженерных кадров в университете им. Калашникова

УФА, 7 апр – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов оценил подготовку инженерных кадров в Ижевском государственном техническом университете и рассказал студентам о возможностях трудоустройства в республике, сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Бречалов с рабочим визитом посетил Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова. Он осмотрел военно-учебный центр вуза, который был создан в 2022 году. Сегодня там проходят подготовку почти 200 курсантов. Глава республики встретился с исполняющим обязанности ректора Михаилом Писаревым. Стороны обсудили текущие возможности вуза и планы по его развитию, рассказали в пресс-службе.

"Задача, которую поставил перед нами президент России Владимир Владимирович Путин, это укрепление технологического суверенитета. Путь здесь только один: все образовательные программы максимально приближать к реальному сектору экономики. Теоретическая база важна, но выпускники, особенно технического университета имени Калашникова, должны отвечать на запрос не только наших предприятий, но и всей страны. У Вас и команды ИжГТУ это получается", - сказал Бречалов.

Он рассказал, что в университете обучается 349 целевых студентов, из них 315 — это студенты, которые пришли от предприятий оборонно-промышленного комплекса под конкретные задачи. "В целом у вуза 10-12 коммерческих партнеров. Хороший результат, можно больше, мы в этом направлении должны работать вместе", - сказал глава региона.

Александр Бречалов также добавил, что в этом году в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы" на базе ИжГТУ создаётся научно-производственный центр. Республика привлекла на его оснащение почти миллиард рублей. Эта современная инженерно-конструкторская площадка станет вкладом в технологическое лидерство Удмуртии в сфере беспилотных систем. Подрядчик уже зашел на объект.

Исполняющий обязанности ректора Михаил Писарев рассказал, что предприятия "Купол", "Ижевский радиозавод", Концерн "Калашников", "АйТи-Тандем", "Астра Линукс" за последние три года вложили в развитие лабораторий и аудиторий вуза более 22 миллионов рублей.

"Это уже не просто спонсоры, а наши стратегические партнёры. Они помогают не только деньгами, но и экспертизой: их специалисты читают лекции, ставят задачи для курсовых и дипломных, заказывают научные разработки. За пять лет объём НИОКР для предприятий превысил 120 миллионов рублей — это конкретные приборы, методики, алгоритмы, которые идут в производство. В январе мы провели международный открытый научно-технический фестиваль робототехники "Калашников-ТехноФест". Больше пятисот участников. Востребованность очевидна. Поэтому однозначно надо проводить ежегодно", - приводятся слова Писарева.

По словам ректора, ИжГТУ готовит заявки на участие в федеральном проекте "Передовые инженерные школы" и в программе "Приоритет-2030", которые предполагают серьёзное федеральное финансирование. Это даст возможность открывать новые лаборатории, приглашать высококлассных преподавателей из индустрии и, в конечном счёте, давать студентам те знания, которые прямо сейчас нужны на рынке.

В ходе визита главе Удмуртии показали "Астра-лабораторию" и лабораторию "АйТи-Тандем" как пример бизнес-партнёрства. Группа "Астра" вложила в оснащение более 1,2 миллиона рублей, компания "АйТи-Тандем" — почти 4 миллиона. Здесь студенты кафедры "Информационная безопасность" осваивают современные дисциплины и готовятся к соревнованиям по кибербезопасности, сообщили в пресс-службе.

"Также руководитель региона пообщался со студентами — всего во встрече участвовало больше 120 человек с разных курсов и специальностей, в том числе представители Российских студенческих отрядов Удмуртии. Александр Бречалов рассказал о трудоустройстве в республике и привёл цифры: средняя зарплата в обрабатывающей промышленности — почти 99 тысяч рублей, в ИТ-отрасли — 111 тысяч", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятиям региона требуется 3,2 тысячи сотрудников, всего в республике открыто более 12 тысяч вакансий. Предприятия предлагают молодым специалистам компенсацию аренды жилья, подъёмные выплаты, помощь с ипотекой. В республике действуют меры поддержки студенческих семей: материнский капитал на первого ребёнка в размере почти 730 тысяч рублей, льготная ипотека до 6%, выплаты студентам-родителям.