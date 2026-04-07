Пострадавший при ударе БПЛА в Воронежской области находится в реанимации

ВОРОНЕЖ, 7 апр - РИА Новости. Мужчина, пострадавший при ударе БПЛА в Воронежской области вечером в понедельник, находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения региона.