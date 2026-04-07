Оперштаб сообщил о состоянии пострадавших от БПЛА в Новороссийске

СОЧИ, 7 апр – РИА Новости. Шесть человек остаются в медучреждениях после атаки БПЛА на Новороссийск, из них двое детей находятся в тяжелом состоянии в больнице Краснодара, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"После атаки БПЛА на Новороссийск ночью 6 апреля в медицинских учреждениях остаются шесть человек. Двое детей в тяжелом состоянии находятся в больнице в Краснодаре. Еще четверо - жители многоквартирных домов - получают необходимую медицинскую помощь в Новороссийске", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба региона.
