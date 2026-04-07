Российские БПЛА за месяц уничтожили более 95 блиндажей ВСУ под Харьковом

БЕЛГОРОД, 7 апр - РИА Новости. Подразделения беспилотных систем группировки войск "Север" в марте нанесли огневое поражение по более чем 95 блиндажам и укрытиям ВСУ в Харьковской области, рассказал РИА Новости начальник огневого поражения 11-го армейского корпуса с позывным "Карта".

По его словам, позиции противника и места размещения личного состава выявлялись в ходе воздушной разведки, после чего информация оперативно передавалась расчетам ударных беспилотных систем и командованию.

« "В марте... в результате активной боевой работы было уничтожено более 95 блиндажей и укрытий личного состава, с находящейся в них живой силой. Наносимый урон укреплениям ВСУ позволял затруднить дальнейшее использование и предотвратить восстановление позиций", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что боевая работа велась круглосуточно — как по вновь выявленным, так и по заранее намеченным целям. Для ударов по позициям и укрытиям ВСУ применялись FPV-дроны, а также беспилотники самолетного типа "Молния-2" с осколочно-фугасной и кумулятивной боевой частью.

"Карта" добавил, что оперативные данные передавались с помощью штатных средств связи, а для объективного контроля в прямом эфире было налажено устойчивое интернет-соединение.