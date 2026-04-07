В Пензенской области уничтожили один БПЛА

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Один БПЛА уничтожен силами ПВО в Пензенской области минувшей ночью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"Минувшей ночью силами ПВО министерства обороны России на территории Пензенской области уничтожен БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", - написал Мельниченко на платформе Max.
Губернатор добавил, что на месте падения обломков работают службы экстренного реагирования.
