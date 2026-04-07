Профессор рассказал, какие болезни подстерегают россиян в Средней Азии

БИШКЕК, 7 апр – РИА Новости. Иностранным туристам, в том числе россиянам, стоит избегать в Средней Азии диких животных и соблюдать определенный дресс-код во время выездов на природу, чтобы не заразиться рядом болезней, рассказал в беседе с РИА Новости профессор, доктор медицинских наук из Киргизии Турат Касымбеков.
«
"Главная опасность - это клещевой энцефалит. Это сезонное заболевание, пик которого приходится на апрель, май и июнь. В городах случаи укусов энцефалитных клещей крайне редки. А вот за городом, там уже кустарники, высокая трава", - рассказал врач.
В этой связи на природе надо внимательно относиться к одежде: штаны должны быть заправлены в сапоги, рукава - длинными, а голова - покрыта кепкой или другим головным убором.
«
"Когда из леса выходишь или из другой зоны отдыха, необходимо осмотреть друг друга. Если есть укус клеща, необходимо сразу ехать в специализированные учреждения, в санэпидемстанцию, там смогут грамотно вытащить клеща, проверить его и при необходимости вколоть противоэнцефалитную сыворотку", - посоветовал врач.
По словам профессора, случаи укусов змей или ядовитых пауков, которые в ограниченном количестве также встречаются в дикой природе Киргизии, крайне редки. Избежать их поможет элементарная осторожность и привычка смотреть под ноги.
«
"Второе, это, конечно же, эхинококкоз, альвеококкоз. Кыргызстан отличается в плане таких заболеваний. Это когда в твоем организме могут вырастать кисты, эхинококко-альвеококковые. Они могут поражать любой орган. Печень, в первую очередь, легкие…. Как правило, переносчиками этих болезней являются уличные бездомные собаки, в природе - лисицы. Именно хищники, через волков тоже может передаваться", - уточнил Касымбеков.
По его словам, важно знать, что эти заболевания передаются не только при укусах, но и при любом контакте с инфицированным животным.
«
"Гладить из чувства любви к животным, братьям меньшим, любое животное, особенно уличное, нежелательно. Надо помнить о том, что так тоже могут передаваться очень опасные заболевания", - подчеркнул профессор.