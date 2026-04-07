Бастрыкин рассказал об уголовных делах в отношении 92 адвокатов

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Следователи СК РФ направили в 2025 году в суды уголовные дела в отношении 92 адвокатов, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
По его словам, следствие нередко сталкивается с далеким от состязательства поведением представителей адвокатского корпуса. Бастрыкин отметил, что отдельные адвокаты без уважительной причины уклоняются от участия в следственных действиях.
"Наибольшую обеспокоенность вызывают нарушения адвокатами норм уголовного права. В прошедшем году следователи Следственного комитета РФ направили в суды уголовные дела в отношении 92 адвокатов, немалая доля преступлений связана с хищением денежных средств доверителей", - сказал он, выступая в ходе расширенного заседания коллегии Минюста по итогам 2025 года.