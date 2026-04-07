Губернатор Бали рассказал, какие правила нужно соблюдать туристам из России
05:17 07.04.2026 (обновлено: 05:22 07.04.2026)
Губернатор Бали рассказал, какие правила нужно соблюдать туристам из России

ДЖАКАРТА, 7 апр – РИА Новости. Иностранным туристам, в том числе из РФ, на Бали следует прилично одеваться, не нарушать правила дорожного движения и избегать драк, сообщил в интервью РИА Новости губернатор индонезийского острова И Ваян Костер.
По его словам, политика властей Бали заключается в том, что иностранные туристы во время пребывания на острове обязаны соблюдать местные правовые и культурные нормы. Соответствующие правила изложены в специальном бюллетене "Что можно и чего нельзя делать на Бали", который распространяется среди всех иностранных гостей острова, включая туристов из России.
«
"В частности, туристы должны одеваться прилично, не имеют права пользоваться транспортом без водительского удостоверения, обязаны ездить в шлеме, не должны нарушать правила движения, не должны устраивать шум, драки, безрассудно вести себя на дорогах, сопротивляться полиции, проезжать на красный свет. Мы требуем, чтобы на Бали они действительно вели себя дисциплинированно", - призвал губернатор Бали.
