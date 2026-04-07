Губернатор Бали рассказал, какие правила нужно соблюдать туристам из России

ДЖАКАРТА, 7 апр – РИА Новости. Иностранным туристам, в том числе из РФ, на Бали следует прилично одеваться, не нарушать правила дорожного движения и избегать драк, сообщил в интервью РИА Новости губернатор индонезийского острова И Ваян Костер.
По его словам, политика властей Бали заключается в том, что иностранные туристы во время пребывания на острове обязаны соблюдать местные правовые и культурные нормы. Соответствующие правила изложены в специальном бюллетене "Что можно и чего нельзя делать на Бали", который распространяется среди всех иностранных гостей острова, включая туристов из России.
"В частности, туристы должны одеваться прилично, не имеют права пользоваться транспортом без водительского удостоверения, обязаны ездить в шлеме, не должны нарушать правила движения, не должны устраивать шум, драки, безрассудно вести себя на дорогах, сопротивляться полиции, проезжать на красный свет. Мы требуем, чтобы на Бали они действительно вели себя дисциплинированно", - призвал губернатор Бали.