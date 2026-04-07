Филолог объяснил, почему фраза "бить баклуши" означает безделье

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Баклушами раньше называли заготовки для деревянных ложек, а поскольку процесс их изготовления считался простой работой, с которой справится даже ребенок, выражение "бить баклуши" стало обозначать безделье, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой русского языка РГГУ, доктор филологических наук Игорь Шаронов.
«
"Самая известная интерпретация, что баклуши - это чурочки деревянные, которые нужны были для того, чтобы из них резать деревянные ложки. Работа такая элементарная, простая. То есть совершенно неопытный человек мог расколоть пенек и делать маленькие заготовки для деревянных ложек", - сказал Шаронов.
Он предположил, что оборот могли придумать ремесленники - токари или особые резчики, которые пренебрежительно относились к такому простому занятию. По словам ученого, выражение "бить баклуши" со временем перестало обозначать вид деятельности и трансформировалось в синоним безделья.
«
"Надо сказать, что русский бездельник, если посмотреть на другие обороты для выражения безделья, очень активен. Он гоняет ворон. Он плюет в потолок. Много других аналогичных форм показывают активность. Но это такая пустая активность, не приносящая результата. Возможно, по аналогии с подобными формами действие "бить баклуши" тоже стало объясняться как безделье", - заключил Шаронов.