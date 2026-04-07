Рейтинг@Mail.ru
Филолог объяснил, почему фраза "бить баклуши" означает безделье
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:46 07.04.2026 (обновлено: 08:06 07.04.2026)
Филолог объяснил, почему фраза "бить баклуши" означает безделье

Филолог Шаронов: выражение "бить баклуши" связано с легкой работой

Начальные этапы изготовления деревянной ложки
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Баклушами раньше называли заготовки для деревянных ложек, а поскольку процесс их изготовления считался простой работой, с которой справится даже ребенок, выражение "бить баклуши" стало обозначать безделье, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой русского языка РГГУ, доктор филологических наук Игорь Шаронов.
"Самая известная интерпретация, что баклуши - это чурочки деревянные, которые нужны были для того, чтобы из них резать деревянные ложки. Работа такая элементарная, простая. То есть совершенно неопытный человек мог расколоть пенек и делать маленькие заготовки для деревянных ложек", - сказал Шаронов.
Он предположил, что оборот могли придумать ремесленники - токари или особые резчики, которые пренебрежительно относились к такому простому занятию. По словам ученого, выражение "бить баклуши" со временем перестало обозначать вид деятельности и трансформировалось в синоним безделья.
"Надо сказать, что русский бездельник, если посмотреть на другие обороты для выражения безделья, очень активен. Он гоняет ворон. Он плюет в потолок. Много других аналогичных форм показывают активность. Но это такая пустая активность, не приносящая результата. Возможно, по аналогии с подобными формами действие "бить баклуши" тоже стало объясняться как безделье", - заключил Шаронов.
Российский государственный гуманитарный университетОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала