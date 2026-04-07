Баканов рассказал о работе наземных станций ГЛОНАСС

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. За пределами России работают 11 наземных станций ГЛОНАСС, нужно открыть еще более десяти, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
По его словам, "Роскосмос" в навигации ставит амбициозную цель - повысить точность системы ГЛОНАСС с текущих 8 метров до 2 метров, причем самые сжатые сроки, что необходимо для развития беспилотного транспорта.
Неделя космоса проходит в России с 6 по 12 апреля. 29 декабря президент России подписал указ о ежегодном проведении Недели космоса. В 2026 году ее проведение приурочено к 65-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос. Организатор Недели космоса — Государственная корпорация "Роскосмос".
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.