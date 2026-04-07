Балицкий рассказал о состоянии детей из атакованной ВСУ школы

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Двое детей из атакованной ВСУ школы в Великой Знаменке Запорожской области находятся в тяжелом стрессе, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Всего, по словам губернатора, пострадали 10 человек, в том числе пятеро детей и трое взрослых получили ранения различной степени тяжести.