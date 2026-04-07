Балицкий рассказал о состоянии детей из атакованной ВСУ школы

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Двое детей из атакованной ВСУ школы в Великой Знаменке Запорожской области находятся в тяжелом стрессе, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Всего, по словам губернатора, пострадали 10 человек, в том числе пятеро детей и трое взрослых получили ранения различной степени тяжести.
"Ещё двое детей находятся в тяжёлом стрессовом состоянии", - написал губернатор в канале в Мах.
Ранее Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли удар по школе в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа. Пострадавших и остальных детей эвакуировали. Губернатор добавлял, что под удар противника попали и прибывшие на место машины скорой помощи. Один человек погиб – первый заместитель главы администрации округа Александр Резниченко.