Балицкий рассказал о состоянии детей из атакованной ВСУ школы - РИА Новости, 07.04.2026
16:38 07.04.2026
Балицкий рассказал о состоянии детей из атакованной ВСУ школы

Балицкий: двое детей из школы в Великой Знаменке находятся в тяжелом стрессе

© Фото : Министерство здравоохранения Запорожской области/Telegram Последствия атаки на машину скорой помощи в селе Великая Знаменка Запорожской области
Последствия атаки на машину скорой помощи в селе Великая Знаменка Запорожской области - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© Фото : Министерство здравоохранения Запорожской области/Telegram
Последствия атаки на машину скорой помощи в селе Великая Знаменка Запорожской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Двое детей из атакованной ВСУ школы в Великой Знаменке Запорожской области находятся в тяжелом стрессе, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Всего, по словам губернатора, пострадали 10 человек, в том числе пятеро детей и трое взрослых получили ранения различной степени тяжести.
"Ещё двое детей находятся в тяжёлом стрессовом состоянии", - написал губернатор в канале в Мах.
Ранее Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли удар по школе в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа. Пострадавших и остальных детей эвакуировали. Губернатор добавлял, что под удар противника попали и прибывшие на место машины скорой помощи. Один человек погиб – первый заместитель главы администрации округа Александр Резниченко.
