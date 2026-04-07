Американский посол заявил, что США осуждают атаку на консульство Израиля

АНТАЛЬЯ, 7 апр - РИА Новости. США осуждают атаку на консульство Израиля в Стамбуле, признательны Турции за оперативную реакцию, заявил посол в Анкаре Томас Баррак.
"Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают сегодняшнее нападение на консульство Израиля в Стамбуле. Нападения на дипломатические представительства являются ударом по международному порядку и посягательством на принципы, которые объединяют нации. Мы выражаем признательность Турции и турецким силам безопасности за их оперативную и решительную реакцию", - написал дипломат в соцсети Х.