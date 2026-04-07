Один из мостов в центре Ирана подвергся атаке США и Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 07.04.2026
14:05 07.04.2026
Один из мостов в центре Ирана подвергся атаке США и Израиля, пишут СМИ

IRIB: один из мостов провинции Кум в центре Ирана подвергся атаке США и Израиля

© AP PhotoАмериканский истребитель F/A-18E Super Hornet во время военной операции США против Ирана
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet во время военной операции США против Ирана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 7 апр - РИА Новости. Один из мостов провинции Кум в центре Ирана подвергся атаке США и Израиля, сообщила гостелерадиокомпания Ирана IRIB со ссылкой на местные власти.
Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду".
"Несколькими минутами ранее один из связующих мостов (провинции - ред.) Кум, расположенный на западе провинции за пределами города Кум, оказался под ударами американо-сионистского противника", - сообщил иранский вещатель.
Авианосец USS Abraham Lincoln ВМС США - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Иран атаковал авианосную группу США "Авраам Линкольн"
13:45
 
