Один из мостов в центре Ирана подвергся атаке США и Израиля, пишут СМИ

ТЕГЕРАН, 7 апр - РИА Новости. Один из мостов провинции Кум в центре Ирана подвергся атаке США и Израиля, сообщила гостелерадиокомпания Ирана IRIB со ссылкой на местные власти.
Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду".
"Несколькими минутами ранее один из связующих мостов (провинции - ред.) Кум, расположенный на западе провинции за пределами города Кум, оказался под ударами американо-сионистского противника", - сообщил иранский вещатель.