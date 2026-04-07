Власти Тегерана сообщили о погибших при ударах по городу, пишут СМИ - РИА Новости, 07.04.2026
11:43 07.04.2026
Власти Тегерана сообщили о погибших при ударах по городу, пишут СМИ

Fars: не менее 18 человек погибли при ударах по районам к западу от Тегерана

Панорама Тегерана, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 7 апр - РИА Новости. Не менее 18 человек погибли при ударах по жилым районам к западу от Тегерана, сообщило агентство Fars со ссылкой на местные власти.
"К настоящему моменту подтверждена гибель 18 соотечественников, среди них двое малолетних детей. Двадцать два человека получили ранения", - говорится в сообщении.
По данным агентства, во вторник утром истребители Израиля при поддержке США атаковали ряд жилых районов провинции Альборз, расположенной к западу от иранской столицы.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения - уже более 1,3 тысячи гражданских, более 20 тысяч были ранены.
