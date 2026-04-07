Замглавы Анапы обвинили в превышении полномочий

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Замглавы Анапы обвиняется в превышении полномочий, ущерб составил около 65 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ.
По версии следствия, с ноября 2022 по декабрь 2025 года обвиняемая давала указания директорам 85 муниципальных образовательных учреждений на закупку охранных услуг у единственного поставщика. Чиновница контролировала исполнение своих указаний, тем самым устраняя конкуренцию и предоставляя привилегии коммерческой организации.
"Противоправными действиями обвиняемой бюджету муниципального образования причинен ущерб на сумму более 64,8 млн рублей... Следователем принимаются меры к установлению имущества фигурантки с целью наложения ареста для последующего возмещения ущерба", - добавили в СК.