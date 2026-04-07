"Алроса" заявила о потенциале добычи золота в четырех регионах России

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. "Алроса" изучает золотоносные потенциальные объекты в Магаданской и Иркутской областях, Хабаровском крае и Чукотском автономном округе как для самостоятельной разработки, так и совместно с партнерами, рассказал в интервью РИА Новости главный геолог "Алросы" Роман Желонкин.