"Алроса" заявила о потенциале добычи золота в четырех регионах России

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. "Алроса" изучает золотоносные потенциальные объекты в Магаданской и Иркутской областях, Хабаровском крае и Чукотском автономном округе как для самостоятельной разработки, так и совместно с партнерами, рассказал в интервью РИА Новости главный геолог "Алросы" Роман Желонкин.
16 декабря 2025, 23:19
Кроме того, он напомнил, что компания ведет поиск золота в Забайкальском крае и на Таймыре.
В конце прошлого года гендиректор компании Павел Маринычев заявил, что "Алроса" планирует наращивать геологоразведку золота в Якутии, Забайкалье, Иркутской области, на Таймыре.
Кроме того, он сообщал в сентябре в интервью РИА Новости, что компания изучает перспективные золотые активы для приобретения или совместной разработки на Чукотке и в Иркутской области. Тем не менее он отметил, что "Алроса" продолжает прежде всего геологоразведку и добычу алмазов, а не других ресурсов.
"Алроса" с 2017 года ведет добычу золота на предприятии "Алмазы Анабара", планировалось, что в 2025 году это предприятие впервые добудет золото как основной вид полезного ископаемого на своем месторождении Хаптасыннах.