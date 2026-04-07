04:55 07.04.2026
"Алроса" заявила о потенциале добычи золота в четырех регионах России

Слитки золота. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. "Алроса" изучает золотоносные потенциальные объекты в Магаданской и Иркутской областях, Хабаровском крае и Чукотском автономном округе как для самостоятельной разработки, так и совместно с партнерами, рассказал в интервью РИА Новости главный геолог "Алросы" Роман Желонкин.
"Изучаются потенциальные объекты в Магаданской области, Хабаровском крае, Иркутской области и в Чукотском автономном округе, которые мы можем разрабатывать самостоятельно или совместно с другими партнерами", - сказал он.
Алмаз в цехе лазерной обработки ООО Бриллианты Алроса в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В "Алросе" рассказали, когда в мире закончатся алмазы
16 декабря 2025, 23:19
Кроме того, он напомнил, что компания ведет поиск золота в Забайкальском крае и на Таймыре.
В конце прошлого года гендиректор компании Павел Маринычев заявил, что "Алроса" планирует наращивать геологоразведку золота в Якутии, Забайкалье, Иркутской области, на Таймыре.
Кроме того, он сообщал в сентябре в интервью РИА Новости, что компания изучает перспективные золотые активы для приобретения или совместной разработки на Чукотке и в Иркутской области. Тем не менее он отметил, что "Алроса" продолжает прежде всего геологоразведку и добычу алмазов, а не других ресурсов.
"Алроса" с 2017 года ведет добычу золота на предприятии "Алмазы Анабара", планировалось, что в 2025 году это предприятие впервые добудет золото как основной вид полезного ископаемого на своем месторождении Хаптасыннах.
Крупнейший ювелирный алмаз в России 80 лет Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
В "Алросе" подсчитали, на сколько лет России хватит запасов алмазов
Иркутская областьХабаровский крайЧукотский автономный округПавел МаринычевАлроса
 
 
