Региональный центр развития настольного тенниса открыт в Адыгее

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Региональный центр развития настольного тенниса начал работу в Майкопе, его открыли глава Адыгеи Мурат Кумпилов и вице-спикер Госдумы, президент Федерации настольного тенниса России (ФНТР) Александр Бабаков, сообщает пресс-служба правительства республики.

Новый спортобъект возведен на территории ФОК "Оштен" на средства ФНТР и оснащен оборудованием и инвентарем для проведения тренировок и соревнований различного уровня. Пропускная способность зала составляет 50 человек в смену – здесь размещены 12 игровых столов. Заниматься в спорткомплексе будут юные теннисисты из секции настольного тенниса спортивной школы № 1 имени С.М. Джанчатова и отделения настольного тенниса республиканской спортшколы №3.

"Мы стремимся сделать спорт в Адыгее доступным для всех, особенно для наших ребят. Хотим, чтобы у детей было как можно больше возможностей, которые помогут развить их таланты и откроют дорогу в большой спорт. Во всех муниципалитетах создаются необходимые для этого условия: строятся современные спортивные площадки, возводятся физкультурно-оздоровительные комплексы, открываются новые спортивные секции. Продолжим создавать условия для воспитания будущих чемпионов и развития массового спорта", – приводятся в сообщении слова Кумпилова.